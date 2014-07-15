Помощнику депутата Госдумы дали 5,5 лет за вымогательство

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Помощник депутата Госдумы от КПРФ Алексей Шихирин получил 5,5 лет за вымогательство. Такой приговор вынес фигуранту дела Хорошевский суд Москвы за вымогательство 100 тысяч рублей у бизнесмена, сообщает МИА "Россия сегодня".

Еще двое фигурантов дела - помощник депутата Госдумы и замглавы фонда "Общественная инициатива" Петр Хромов и один из членов фонда Олег Трушков - получили 5 и 6 лет колонии соответственно.

Ранее в полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что незнакомые люди, представившиеся помощниками депутатов и членами общественных организаций, потребовали у него взятку.

Злоумышленники рассчитывали получить от бизнесмена 100 тысяч рублей. В случае отказа, они угрожали привлечь коммерсанта к административной ответственности.

Суд согласился с доводами следствия и назначил подсудимым длительные сроки лишения свободы.