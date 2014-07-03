Экс-главу подмосковного села будут судить за аферу на 100 млн рублей

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Бывший глава сельского поселения Верейское Раменского района Подмосковья пойдет под суд за аферу на 100 миллионов рублей и вымогательство "дани" с коммерсанта, передает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, бывший глава администрации и его подельники с декабря 2009 по январь 2010 года обманным путем приобрели право на земельные участки. В результате аферы были получены права собственности, оформленные на подставных лиц, на 20 земельных участков общей площадью 3,04 гектара и общей стоимостью 42, 5 миллиона рублей.

В мае 2010 года обвиняемый с заместителем, используя такую же схему, получили права на 35 земельных участков общей площадью 5,25 гектара и общей стоимостью 53, 5 миллиона рублей.

Кроме того, в марте 2014 года чиновник убедил коммерсанта, желающего открыть шиномонтаж, в необходимости получить разрешение от сельской администрации, и предложил выплачивать ему по 10-15 тысяч рублей ежемесячно за выдачу разрешения.

Получить деньги от бизнесмена обвиняемый не успел – его задержали сотрудники отдела экономической безопасности МВД.