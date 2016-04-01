Арестованы трое фигурантов дела о вымогательстве в "Стратегии"

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Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о вымогательстве в негосударственном пенсионном фонде "Стратегия". Они пробудут под стражей до 16 мая, сообщает ТАСС.

Речь идет об Андрее Куликове, Георгии Купрейшвили и Александре Белоокове. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте Ризвана Хутиева, Зелимхана Кодзоева и Магомеда Батажева.

Все участники дела обвиняются по статье "Вымогательство".

По версии следствия, злоумышленники вымогали доли других акционеров фонда и пытались таким образом захватить контроль над всей организацией.

Лицензия "Стратегии" была аннулирована 16 марта. Центробанк усмотрел в деятельности фонда признаки мошенничества.

Особое недовольство регулятора вызвала фальсификация отчетности, которая свидетельствует о том, что крупные активы были выведены из организации.