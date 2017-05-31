Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 07:19

Политика

Конгресс США заинтересовался еще одним экс-советником Трампа – СМИ

Фото: ТАСС/Brian Cahn

Комитет по разведке Палаты представителей конгресса США заинтересовался еще одним из экс-советников президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC News. Эпштейн ранее работал в пресс-службе Белого дома.

Интерес чиновников конгресса вызван расследованием дела о якобы "российском вмешательстве" в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам адвоката Эпштейна, члены конгресса просят его добровольно предоставить всю имеющуюся информацию по этому делу.

Ранее предоставить документацию и личные записи согласился еще один бывший чиновник – Майл Флинн. Тщательным проверкам со стороны ФБР подвергся и зять Трампа Джаред Кушнер.

