В подмосковном Жуковском прошли выборы мэра

Фото: ИТАР-ТАСС

В Жуковском состоялись выборы мэра. На пост градоначальника претендуют 11 кандидатов.

От ЛДПР в выборах участвует подполковник запаса, летчик-испытатель Александр Куричев, от КПРФ — депутат Мособлдумы Александр Аниканов, от "Справедливой России" — Сергей Кнышов. Партия "Гражданская платформа" выдвинула бизнесмена Игоря Новикова, а "Альянс зеленых" — Николая Степанова.

За пост мэра Жуковского борются и самовыдвиженцы – Николай Коваленко, Сергей Паук Троицкий, руководитель управления МЧС подмосковного Жуковского Андрей Войтюк и другие.

Всего в Жуковском работали 52 избирательных участка. За выборами следили около 1 тысячи наблюдателей.

По данным окончательным данным, на выборах проголосовало 37,6% жителей города. Ожидается, что окончательные результаты голосования будут подведены к утру понедельника.

Напомним, 21 января мэр подмосковного города Жуковский Александр Бобовников, занимающий этот пост с 2000 года, подал в отставку после встречи с врио главы Московской области Андреем Воробьевым.