Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов об образовании

В студии телеканала "Москва Доверие" проходит девятый раунд дебатов кандидатов в мэры Москвы. Участие в них принимают Михаил Дегтярев, Николай Левичев, Иван Мельников и Сергей Митрохин.

Кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев ответил на вопросы оппонентов и ведущего о столичном образовании.

Ведущий: В вашей программе вы говорите, что не хватает инженерных специальностей в вузах. Как вы собираетесь развить технические вузы?

Михаил Дегтярев: Из четырех вузов Москвы – три педагогических, их надо перепрофилировать и выпускать инженеров. Я не против, чтобы педагогов было больше, но инженеры городу нужны. Главное – нужно, чтобы в детсадах и школах первые классы формировались на 70 процентов из русских, надо ассимилировать приезжих, а не наоборот.

Николай Левичев: Не секрет, что среди школьных учителей преобладают женщины. Но дети считают, что их должны учить такие образованные и молодые как вы. Согласны ли вы, проиграв выборы, пойти в школу учить детей?

Михаил Дегтярев: Совет старейшин наполним вами, вы опять демонстрируете волюнтаристский подход. Я не педагог. Вы уже предлагали мне возглавить ГУВД, забывая, что президент главу ГУВД назначает. Дегтяревский призыв – будем привлекать современных и образованных педагогов, мужского воспитания не хватает. Повысим выплаты матерям-одиночкам.

Михаил Дегтярев принял участие в 9-м раунде дебатов

Иван Мельников: Масштабы коррупции при сдаче ЕГЭ в регионах огромные. Большой поток приезжает, занимают места московских школьников. Как с этим бороться?

Михаил Дегтярев: Жириновский не поддерживает ЕГЭ, единственный говорит, что нужно исключительно использовать его для снятия статистической информации. В институт необходимо всех принимать без экзаменов, а отсеивать на первой сессии. Сохранить ЕГЭ только для статистики.

Сергей Митрохин: Так, ЕГЭ он нужен или нет?

Михаил Дегтярев: Как тест нужен, а как экзамен - нет. Его нужно использовать для снятия статистической информации со всей страны. В институты нужно брать без экзаменов. Передайте сторонникам, что надо вас снять. Главное – горячее питание в школах – можно любую программу внедрить, но дети выходят больными из школ. У меня мать гастроэнтеролог, все больные.