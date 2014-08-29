Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №1

Фото: M24.ru

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 1 избирательного округа. Кандидаты познакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Максим Болотин ("Яблоко"), Александр Венедиктов ("Справедливая Россия"), Григорий Гончарук (КПРФ). Остальные кандидаты от участия отказались.

Болотин заявил, что перемены будет производить только после советов горожан. Он отметил, что "положит конец непрофессиональному расходованию денег".

Венедиктов подчеркнул, что видит основной проблемой округа бюрократию, высокие тарифы за коммунальные услуги, засилье мигрантов и нехватку транспорта.

Гончарук сообщил, что "проблемы жителей - его проблемы" и добавил, что просит зампрефекта округа Кирюхина завезти песок детям.

Кандидаты обсудили вопросы конкуренции на выборах, транспортные проблемы Зеленограда, строительство детской больницы в округе и внедрение скоростного трамвая. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 1 Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Кандидаты:

Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович.

Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальны предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации". Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.