Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 35-го избирательного округа

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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 35-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Сергей Паращенко (ЛДПР), Сергей Васильев ("Справедливая Россия"), Валерий Борщев ("Яблоко"), Ольга Анохина (КПРФ).

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Сергей Паращенко отметил, что Москву нужно закрыть для мигрантов. Кроме того, он заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться снижения налога на автомобили.

Сергей Васильев считает главной проблемой Москвы неправильное распределение власти между разными ее "уровнями и ветвями". Он добавил, что необходимо поставить исполнительную власть под контроль Мосгордумы.

Валерий Борщев рассказал, что в 90-м году был избран депутатом Моссовета, а до 99-го года был депутатом Госдумы. Он признался, что также занимался проблемами заключенных. Ольга Анохина отметила, что знает проблемы москвичей. По ее словам, в Мосгордуме она будет бороться с точечной застройкой.

Участники дебатов обсудили проведение предвыборной кампании, полномочия депутатов, строительство метрополитена, а также наиболее значимые проблемы округа.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 35 Районы: Коньково, Теплый стан Коньково, Теплый стан Кандидаты: Анохина Ольга Ярославовна

Родилась в 1959 году, живет в городе Юбилейном (Московская область). Работает в Адвокатской конторе №4 Коллегии Адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов". Занимает должность помощника адвоката. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Борщев Валерий Васильевич

Родился в 1943 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Васильев Сергей Иванович

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр защиты гражданских интересов "Беркут". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лайшев Ренат Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Центр спорта и образования Самбо-70". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Мирошниченко Даниил Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Паращенко Сергей Николаевич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в ООО "Инвент Тиам". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Устинов Арсений Григорьевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГК ТСС". Занимает должность менеджера по рекламе. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.