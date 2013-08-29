Глава ВЦИОМ рассказал о результатах соцопросов перед выборами мэра

"Интервью": Валерий Федоров рассказал о выборах и дискриминации ЕГЭ

Генеральный директор ВЦИОМ Владимир Федоров в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал о выборах мэра столицы, о рейтингах кандидатов, а также о явке столичных избирателей. Сетевое издание M24.ru публикует полную версию интервью с главой комитета.

- Валерий Валерьевич, здравствуйте.

- Добрый день.

- Ну, понятно, тема какая у нас сегодня. Приближаются выборы 8 сентября, поэтому все вопросы будут сегодня касательно этого. Если говорить о явке, вот по последним данным, когда вы проводили опрос, в каких числах, и какова явка должна быть на выборах, ну вот судя по последним данным?

- 20-21 августа мы проводили опрос. Он не последний. Будем еще 30-го проводить опрос. И если успеем согласно выборного законодательства, еще о нем поговорим. Но если ориентироваться на данные 20-21-го, то больше 70 процентов москвичей, имеющих право голоса, то есть это люди в возрасте 18 лет и старше, высказывают намерение пойти на выборы. Но это декларация.

- Ну, очень приличная вообще цифра 70 процентов.

- Очень приличная. Но дело в том, что все-таки в нашем обществе является нормативным, правильным поведением ходить и голосовать. Но нормы выполняются далеко не всегда. Поэтому мы, конечно, вынуждены не просто верить людям, но и проводить какие-то специальные расчеты, делать там еще прогнозы. Вот наш прогноз пока на явку около 50 процентов.

- Последние данные по опросам, какие кандидаты получили какие цифры?

- Тут довольно слабо меняются расклады. Они как вот определились в самом начале июля, так вот от опроса к опросу изменяются, ну, в пределах статистической погрешности по большому счету. А лидером остается Сергей Собянин – 52 процента. На втором месте Алексей Навальный – 11 процентов. На третьем месте Иван Мельников – около 5 процентов. Пяти процентов, я сейчас говорю о вопросе общественного мнения. А о прогнозе чуть позже, если позволите, и я объясню разницу, в чем. Но опросы, вот они таковы. Что касается трех оставшихся кандидатов, то 1-2 процента у каждого, не больше.

- Ну, теперь вот эту разницу поясните.

- Да, а зачем нужна разница. Две причина. Первая, все-таки если спрашивать всех, то обязательно кто-то затрудняется ответить. В данном опросе 18 процентов затруднились ответить, за кого они будут голосовать. Хотя сказали, что пойдут на выборы. И еще часть сказала - не пойду на выборы - увидев тот список кандидатов, который будет в бюллетене. Таковых осталось 8 процентов. Соответственно, для того чтобы понять, как разложатся голоса 8 сентября, надо понять, а как будут голосовать как минимум те самые 18 процентов, затруднившиеся ответить. Это довольно сложная исследовательская задача. Поэтому одному опроса недостаточно. Нужен еще прогноз.

Последний прогноз, который мы сделали на базе этого опроса, он выглядит так. Выборы пройдут в один тур. Победит на них Сергей Собянин с результатом около 64 процентов голосов. Второе место займет Навальный с результатом чуть больше 15 процентов голосов. И на третье место выйдет Иван Мельников, кандидат от КПРФ с результатом чуть меньше 9 процентов голосов. Оставшиеся три кандидата наберут от 2 до 5 процентов каждый. Ну, и явка, как я уже говорил, ожидается около 50 процентов. Вот таков наш прогноз.

- В Интернете помимо вашего прогноза, ваших опросов появляются еще и другие рейтинги, в том числе от самих кандидатов. Вот в первую очередь меня интересует, откуда они берут цифры, почему они достаточно разительно отличаются от ваших цифр? У них какая методика расчета?

- У каждого кандидата есть своя социологическая служба и есть свои опросы. И если их нет, значит этот кандидат.

- Не кандидат.

- Не кандидат, да. То есть для него главное принцип олимпийский: не побеждать, а участвовать. Есть и такие. Но одно дело, когда эти службы и эти опросы используются, ну, как некий аналог карты в военном деле, ты же не можешь участвовать в бою, не понимая, где ты находишься. А ситуация постоянно меняется, да. Поэтому на карту надо наносить обозначения, понимать, где твои войска, где противник и так далее. Вот ровно такую роль и играют рейтинги для нормального кандидата и для его штаба, для его команды. К сожалению, на этой кампании мы видим, что ряд кандидатов, прежде всего Навальный, сейчас за ним, к нему еще и Мельников подтянулся, они используют опросы, проводимые своим штабом для совершенно другой цели.

- Для собственной мотивации, для мотивации своего штаба?

- Ну, не собственной мотивации. Потому что вот в свое вранье, ну, я надеюсь, что они-то хотя бы не верят. Но они пытаются мотивировать своих сторонников, потенциальных сторонников, завышая свои шансы. Любой кандидат, кто хочет консолидировать, мобилизовать свою базу поддержки, он должен вдохнуть в своих сторонников, а также в тех, кто только присматривается к нему, уверенность в том, что у него есть серьезные шансы и что он имеет все возможности, если не победить, то хотя бы набрать такое ощутимую долю голосов. Вот ровно этим и занимается Навальный, когда выпускает в информационное пространство результаты опросов, не имеющих никакого отношения к действительности.

- А вот эта доля, которую они накидывают сверху, она значительна, или все-таки там 1 процент буквально, два? Насколько отличается от реальности?

- Безусловно, отличается и отличается достаточно сильно. По нашим наблюдениям, вот последний опрос, который штаб Навального опубликовал, там позиции Собянина были занижены процентов на 10-15, а позиции Навального процентов на 10 были завышены.

- То есть это прям очень прилично.

- Очень прилично, да. Поэтому вот, к сожалению, есть такое лукавство: под словом «опросы» все понимают разные вещи. Тут есть и научные опросы. А есть, к сожалению, псевдо опросы, которыми занимаются штабы кандидатов в …

- Ну, так на бумажке чиркнули, грубо говоря, и все.

- Ну, кто-то на бумажке, кто-то по телефону звонит, кто-то по Интернету опрашивает, кто-то на улицах там у торговых центров. Ну, там по-разному в зависимости от степени совестливости, значит, кандидата и его политтехнологов. Но принципиальное отличие от наших опросов таково. Они, опросы штабов кандидатов могут быть честными только при одном условии – если они используют только для внутреннего потребления, для корректировки своей стратегии. В данном случае врать им невыгодно, потому что если они поверят во вранье, они зайдут просто не туда. Но как только они выбрасывают это все в паблик, в общественное пространство, они это делают только с одной целью – с целью манипулировать мнением избирателей.

- Антирейтинг что такое, есть понятие?

- Да, мы задаем на самом деле достаточно много вопросов избирателям, не только за кого вы будете голосовать, к сожалению, информации об этом намерении недостаточно. А мы еще спрашиваем, а за кого вы, например, допускаете для себя возможность голосовать. И часто происходит так, что один человек допускает для себя возможность голосовать не за одного кандидата, а за двух – трех. Это очень важно понять для того же самого прогноза, как перераспределятся голоса в случае чего. Ну, а антирейтинг – это ответ на вопрос «за кого из кандидатов вы не будете голосовать ни при каком условии». И если говорить об антирейтинге на этом, на этих выборах, то самый низкий антирейтинг у Сергея Собянина, то есть число не допускающих для себя возможности голосовать для него мини.. за него минимально, и самый высокий антирейтинг у Алексей Навального. Число не допускающих для себя голосовать за него, оно максимально. И вообще говоря, потолок у Навального, да, это так еще один термин, мягкий рейтинг, это не те, кто говорят, что мы будем обязательно голосовать за него, а говорят, что, ну, в принципе, может быть, то есть мы допускаем для себя такую возможность за него проголосовать. Вот этот потолок по опыту выборов показывает, что почти ни один кандидат не может его перепрыгнуть.

Ровно для этого и задается такое большое количество вопросов, мы мучаем, так сказать, потрошим наших респондентов.

- А сколько их, респондентов, сколько опрашивается?

- В данном случае по Москве мы опрашиваем каждый раз 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше, адекватно разбрасываем квоты по различным административным округам, 10 округов в Москве, конечно, пол, возраст, уровень образования, все представлены согласно данным переписи, может быть данные не очень хороши, но других у нас, к сожалению, нету. И конечно же, мы опрашиваем только тех, кто зарегистрирован в Москве постоянно, а значит имеет право голоса.

- Москвич, да. У нас немного времени остается до конца интервью. По поводу дебатов хотелось бы еще спросить. Меняется ли как-то рейтинг кандидатов после того, как они посмотрели дебаты на телевидении, послушали на радио? Ну и смешная тема, еще хотелось, чтобы вы прокомментировали. 6 процентов опрошенных смотрели дебаты с участием Сергея Собянина, хотя он, понятное дело, мы знаем, что не участвовал, и по-моему, около половины еще остались недовольны, как он выступил.

- Чуть меньше половины. Ну, вы знаете, например, Алексей Навальный, который в нескольких дебатах участвовал, а потом отказался, да, вот его на дебатах 12 процентов видели. То есть Собянина, вообще не участвующего, 6, а Навального, который там почти не участвует, 12. Остальных кандидатов видели там тоже 11 процентов, 10 и так далее. Даже тех, кто всю дорогу участвовал и будет, дай бог, участвовать еще до 6 сентября включительно. О чем это говорит. О том, что сам жанр дебатов, традиционный жанр, очень важный жанр для выборов, скажем, в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии. У нас этот жанр пока не сформировался, не утвердился. И почему 6 процентов видели Собянина? А потому что они зачастую воспринимают новости с Собяниным или встречи, информацию со встречи, скажем, Собянина с избирателями как элемент дебатов. Но конечно, это дебатами не является. Поэтому на самом деле вот такая ретроспектива, послесловие к решению Собянина в дебатах не участвовать. Никакого подрыва демократической процедуры выборов из этого не следует. Для нашего избирателя участие в дебатах не является обязательным элементом избирательной кампании.

Если когда-то это изменится, тогда отказ от участия в дебатах станет таким вот самострелом, росписью в собственной неадекватности. Сегодня ничего подобного нет. Ты можешь участвовать, можешь не участвовать, от этого твои шансы зависят не очень сильно.

- Спасибо. Посмотрим, насколько ваши прогнозы теперь совпадут с результатами выборов после 8 сентября.

- Будет еще один прогноз 31 августа.

- Вот его и сравним. Спасибо.

- Спасибо.