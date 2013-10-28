Георгий Маргвелашвили набирает 60% на президентских выборах в Грузии

На президентских выборах в Грузии лидирует Георгий Маргвелашвили

По последним данным, на президентских выборах в Грузии лидирует кандидат от политического объединения "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Георгий Маргвелашвили набирает более 60 процентов голосов. Таким образом, второго тура на выборах не будет.

Президентские выборы в Грузии прошли в воскресенье, явка составила 46 процентов. Согласно избирательному кодексу страны, победителем на выборах в первом туре становиться тот кандидат, который наберет 50% плюс один голос от количества участвовавших в голосовании.

В ходе голосования серьезных нарушений зафиксировано не было.

С 2004 года пост президента Грузии занимал Михаил Саакашвили.