Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №43

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 43-го округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 43-го избирательного округа. Кандидаты познакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Денисенко (КПРФ), Юрий Кравченко (ЛДПР), Арина Иксанова ("Справедливая Россия"), Сергей Иваненко ("Яблоко"), Вера Шастина ("Единая Россия"). Еще один кандидат от участия отказался.

Денисенко заявила, что хорошо знает проблемы округа и способы их решения. Она подчеркнула, что будет бороться с платными парковками. Кравченко подчеркнул, что в большинстве арбузов на столичных развалах превышено содержание нитратов, а столица перенасыщена стройками.

Иксанова делает упор на сохранении исторической Москвы и улучшении экологии. Она призвала создать зоны отдыха в каждом квартале. Иваненко сообщил, что необходимо сменить федеральную власть в России. Шастина отметила, что составила программу из наказов жителей и будет бороться за создание социально ориентированного бюджета.

Кандидаты обсудили закрытие ресторанов McDonald's, запрет на курение, бесплатные медосмотры в поликлиниках и политические инициативы. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 43 Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники Арбат, Пресненский, Хамовники Кандидаты: Денисенко Татьяна Ивановна

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Иваненко Сергей Викторович

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Иксанова Арина Тахировна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Кравченко Юрий Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шастина Вера Ростиславовна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ярмольник Леонид Исаакович Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.