Более 500 украинцев проголосовали в Москве на выборах в Раду

Более 500 украинцев проголосовали на избирательном участке в Москве

Избирательный участок при посольстве Украины в Москве закрылся в восемь часов вечера. За день здесь проголосовали 536 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам председателя избирательной комиссии при посольстве Украины в России Виктора Гиржова, в этом году украинцы в столице России голосовали активнее, чем на выборах в Верховную раду в 2011.

Среди избирателей в Москве те, кто состоит на консульском учете, а также те, кто до 20 октября написал заявление о своем желании отдать голос. Они предоставляли документы, которые обосновывали их пребывание в России.

В целом, по словам представителя избирательной комиссии, день прошел без происшествий.

Посчитать бюллетени в Москве обещают в ближайшие часы. Все данные будут переданы в центральный избирательный комитет Украины.

Напомним, что 26 октября проходят внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.