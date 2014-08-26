Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 9-го избирательного округа

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 9-го округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 9-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.



Участие в предвыборных дебатах приняли Ирина Ильичева ("Единая Россия"), Майя Галенкина (ЛДПР), Сергей Сидоров (КПРФ), Алена Попова (самовыдвиженец), Ольга Кузнецова ("Справедливая Россия"), Юлия Галямина ("Яблоко").

Ильичева заявила, что будет работать на местах с жителями, а ее программа включает все вопросы, которые будут решать люди Северного округа. Галенкина подчеркнула, что приоритетом для нее являются вопросы соцподдержки, строительства детских садов и поликлиник.

Сидоров считает, что первым делом необходимо произвести изменения в производственных отношениях. Попова назвала "основным вопросом города" жилищно-коммунальное хозяйство.

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Кузнецова намерена защищать интересы семьи, детей и социальные направленность. Галямина сообщила, что пошла на выборы, потому что ее "все достало". Она уточнила, что речь идет о плохом питании в школах и переполненных детских садах.

Кандидаты обсудили вопросы деиндустриализации города, вырубки Тимирязевского леса, курения и домашнего насилия.

После этого участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 9 Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Галенкина Майя Александровна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Галямина Юлия Евгеньевна

Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Гусенков Алексей Иванович

Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

Ильичева Ирина Викторовна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Кузнецова Ольга Михайловна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Пономарёв Виталий Константинович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Попова Алена Владимировна

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Сидоров Сергей Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.