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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Ольга Ярославская (Самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Михаил Песков ("Яблоко"), Елена Шмелева (КПРФ).

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Ольга Ярославская сообщила, что составила свою избирательную программу на основе обращений и пожеланий жителей округа. Егор Анисимов признался, что в случае победы на выборах планирует полностью "закрыть Москву для мигрантов" и контролировать качество продуктов питания.

Михаил Песков отметил, что идет в Мосгордуму, чтобы "навести порядок" в ЖКХ, сократить количество чиновников, решить проблему нелегальных мигрантов. В свою очередь, Елена Шмелева сообщила, что она опирается как на свою, так и на общегородскую программу.

Участники дебатов обсудили благоустройства берегов Москвы-реки, тарифы ЖКХ, реконструкцию улицы Петушкова, проблемы образования и проведения досуга в столице.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 2 Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Кандидаты: Анисимов Егор Игоревич

Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Золотарева Светлана Андреевна

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

Песков Михаил Владимирович

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Цапенко Сергей Валерьевич

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шмелева Елена Игоревна

Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ярославская Ольга Владимировна

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.



Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.