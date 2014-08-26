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Выборы

26 августа 2014, 10:30

Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 9-го избирательного округа

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На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 9 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 9 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Юлия Галямина ("Яблоко"), Алена Попова (Самовыдвиженец), Виталий Пономарев (Самовыдвиженец), Сергей Сидоров (КПРФ), Ольга Кузнецова ("Справедливая Россия"), Майя Галенкина (ЛДПР).

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Юлия Галямина отметила, что живет такой же жизнью, как и другие москвичи, поэтому знает их проблемы. Алена Попова сообщила, что идет в Мосгордуму, чтобы заниматься проблемами ЖКХ и безопасности.

В свою очередь, Виталий Пономарев рассказал, что основным пунктом его предвыборной кампании является воспитание патриотизма в горожанах. Сергей Сидоров подчеркнул, что в случае победы на выборах будет добиваться того, чтобы нуждающихся обеспечивали муниципальным бесплатным жильем. Ольга Кузнецова призналась, что будет защищать права семьи и женщин. Майя Галенкина заявила, что ее политическая программа предусматривает увеличение районных поликлиник в округе, а также предложения по социальной помощи москвичам.

Участники дебатов обсудили проблемы трудовых мигрантов и пенсионеров, а также свои избирательные программы и первые шаги на посту депутатов Мосгордумы.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 9

Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района

Кандидаты:

  • Галенкина Майя Александровна
    Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Галямина Юлия Евгеньевна
    Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Гусенков Алексей Иванович
    Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

  • Ильичева Ирина Викторовна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Кузнецова Ольга Михайловна
    Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Пономарёв Виталий Константинович
    Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Попова Алена Владимировна
    Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Сидоров Сергей Алексеевич
    Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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