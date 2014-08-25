Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №28

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 28 округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 28 избирательного округа. Кандидаты познакомили избирателей со своими предвыборными программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Марина Мирошина ("Справедливая Россия"), Кирилл Каров (ЛДПР), Алексей Яблоков ("Яблоко"), Владимир Куимов (КПРФ), Михаил Антонцев ("Единая Россия").

Мирошина заявила, что первым делом займется ротацией кадров в муниципальных органов власти. Основной задачей Москвы, по ее мнению, является развитие демократии.

Каров пообещал москвичам "порядок и комфорт", если они 14 сентября придут проголосовать за него. Яблоков сообщил, что городу необходимо менять экологическую политику.

Куимов подчеркнул, что будет действовать в рамках программы "Москва красная" и отметил, что москвичи должны жить "в городе для людей". Антонцев заявил, что работал на оборонном предприятии и осознает, что от законов зависит жизнь горожан.

‎Кандидаты обсудили создание физкультурно-оздоровительных центров на территории округа, экологическую обстановку и проблемы социального обслуживания пожилых людей, ветеранов войны и инвалидов. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 28 Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Кандидаты: Антонцев Михаил Иванович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Жармуханов Николай Люкманович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Каров Кирилл Николаевич

Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Куимов Владимир Михайлович

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Мирошина Марина Геннадьевна

Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Яблоков Алексей Владимирович

Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.