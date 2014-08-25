Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 7-го избирательного округа

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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 7-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Владимир Самошин ("Яблоко"), Александр Молочко (ЛДПР), Владимир Хомяков ("Справедливая Россия"). Остальные кандидаты от участия отказались.

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Владимир Самошин рассказал, что служил на атомной подводке, а также прошел школу "хозяйственника". Он добавил, что провел эксперимент "всесоюзного масштаба" по ЖКХ.

Александр Молочко сообщил, что идет в Мосгордуму, чтобы бороться с нелегальными мигрантами. Кроме того, он признался, что его волнует проблема здравоохранения.

В свою очередь, Владимир Хомяков сказал, что является юристом и знает законы. Он отметил, что главная его задача - рассказать москвичам об их правах.

Участники депутатов обсудили жилищный кодекс Москвы, работу депутатов Мосгордумы и проблему ЖКХ.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 7 Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Дуняшев Александр Олегович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец. Звягинцев Петр Семенович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Молочко Александр Михайлович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Перфилова Надежда Рафаиловна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБ ОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Потапова Светлана Витальевна

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

Самошин Владимир Сергеевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Хомяков Владимир Константинович

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя Совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.