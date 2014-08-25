Завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 43-го избирательного округа

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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 43 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Денисенко (КПРФ), Сергей Иваненко ("Яблоко"), Арина Иксанова ("Справедливая Россия"), Вера Шастина ("Единая Россия"), Юрий Кравченко (ЛДПР). Еще один кандидат от участия отказался.

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Татьяна Денисенко отметила, что в городе необходимо развивать народную демократию, а также поставить под общественный контроль исполнительную власть. В свою очередь, Сергей Иваненко сказал, что хочет, чтобы в Мосгордуму попали "независимые от власти люди".

Арина Иксанова сообщила, что в Мосгордуме планирует заниматься транспортными и экологическими проблемами. Вера Шастина призналась, что любит свой город и готова решить проблемы москвичей. Юрий Кравченко пообещал "покончить с точечной застройкой" в Москве.

Избирательный округ № 43 Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники Арбат, Пресненский, Хамовники Кандидаты: Денисенко Татьяна Ивановна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Иваненко Сергей Викторович

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Иксанова Арина Тахировна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Кравченко Юрий Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шастина Вера Ростиславовна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ярмольник Леонид Исаакович Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".



Участники дебатов обсудили свои предвыборные программы, межпартийные связи, а также полномочию депутатов Мосгордумы.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.