Собянин: Нам нужны действительно честные выборы

Сергей Собянин провел встречу с общественным штабом

Сергей Собянин провел встречу с участниками своего избирательного штаба. Они обсудили предвыборную программу и изменения, произошедшие в жизни города за последние два года.

"Наша программа состоит из двух блоков – что мы сделали и что еще предстоит сделать", − сказал врио мэра Москвы. Он также добавил, что "вместе мы сможем доказать, что наша команда достойна того, чтобы дать возможность дальше реализовывать то, что мы задумали".

Так, по словм Собянина, программа развития общественного транспорта в столице на данный момент – самая крупная в мире. "За два года мы заменили весь автобусный парк на экологичные современные автобусы, удалось заменить также парк вагонов в метрополитене, а также парк столичных трамваев", – сказал он.

Как отметил врио мэра Москвы, за последние два года в 1,5 раза выросли зарплаты работников образования. В социальной сфере также произошли изменения: пенсии были проиндексированы, а социальная помощь стала адресной. По качеству медицинского оборудования Москва уже догнала Европу.

Победа на выборах нужна для того, чтобы "двигаться дальше и сделать город лучше", уточнил Сергей Собянин.

По его словам, в городе проходит полноценная кампания, объявленая в соответствии с федеральным законом за 90 дней до дня голосования. "Мы взяли максимальные сроки, хотя могли и взять минимальные – неделю назад объявить о выборах. За 65 дней. Мы этого не сделали", – сказал врио мэра Москвы. – "Победа любой ценой нам тоже не нужна. Нам нужны честные выборы, реально честные выборы".

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что в столице отказались от коллективных выездов сотрудников предприятий на избирательные участки, а также от открепительных удостоверений. Поправки в избирательный кодекс столицы, отменяющие использование открепительных удостоверений на региональных выборах, приняла Мосгордума. При этом внесенные поправки не распространятся на выборы столичного мэра, которые пройдут 8 сентября, поскольку избирательная кампания уже стартовала.