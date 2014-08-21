Завершились дебаты кандидатов 34-го избирательного округа

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 34 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 34 избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Геннадий Животов (КПРФ), Владимир Кочетков ("Справедливая Россия"), Александр Семенников ("Единая Россия"), Георгий Огородников ("Яблоко"), Антон Юриков (ЛДПР).

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Геннадий Животов отметил, что его волнуют проблемы культуры, архитектуры. В свою очередь, Владимир Кочетков считает, что пришло время "вернуть Москву москвичам" и сделать столицу "честным городом".

Александр Семенников сообщил, что идет на выборы в Мосгордуму под лозунгом "сделать больше". Георгий Огородников рассказал, что он является специалистом в муниципальном управлении. Антон Юриков заявил, что в случае своей победы на выборах, в первую очередь займется обращениями граждан.

Избирательный округ № 34 Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Кандидаты: Животов Геннадий Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора Учебного центра Арт-дизайн факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Кочетков Владимир Валерьевич

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры (государственного и муниципального управления) факультета (гуманитарного). Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Огородников Георгий Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Семенников Александр Григорьевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Юриков Антон Вадимович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш Чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Участники дебатов обсудили проблему справедливости в работе депутатов, полномочия Мосгордумы, а также общение депутатов с жителями округа.

После этого участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.