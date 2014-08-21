Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №12

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 12-го округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 12-го избирательного округа. Участники рассказали избирателям о своих программах и ответили на вопросы друг друга.



Участие в предвыборных дебатах принимали Евгений Марченко (КПРФ), Владимир Ходаков ("Яблоко"), Александр Сапронов (ЛДПР) и Татьяна Фокина ("Справедливая Россия"). Еще трое кандидатов от участия в дебатах отказались.

Марченко рассказал, что занимается общественной работой и организовывает протестные акции в Москве. Ходаков заявил, что "наведет порядок" и призвал поддержать его, для "возвращения власти под контроль москвичей".

Сапронов подчеркнул, что будет бороться с нехваткой поликлиник и парковкой автомобилей во дворах, а также уделит внимание ветхому жилью и капитальному ремонту.

Фокина отметила, что ключевым вопросом является строительство поликлиники на Полярной улице и реконструкция кинотеатров.

Затем кандидаты обсудили снос гаражей, введение платных парковок на территории округа и строительство новых досуговых центров. В заключение участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 12 Районы: Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково Кандидаты: Марченко Евгений Владимирович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Никонов Дмитрий Владимирович

Родился в 1973 году, живет в Серпуховском районе Московской области. Работает в ЧОП "Гефест". Занимает должность помощника генерального директора. Самовыдвиженец.

Сапронов Александр Сергеевич

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в центре досуга и спорта "Паллада". Занимает должность руководителя структурного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тафинцева Лидия Васильевна

Родилась в 1941 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец. Фокина Татьяна Михайловна

Родилась в 1969 году, живет в Москве. Работает в ООО "Крокус 02". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ходаков Владимир Владимирович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шапошников Алексей Валерьевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Северянин". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписанием дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.