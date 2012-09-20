"Паук" зарегистрировался кандидатом в мэры Химок

Сергей Троицкий. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный рок-музыкант Сергей Троицкий зарегистрировался кандидатом на выборах мэра подмосковных Химок.

"Троицкий сегодня зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Химок, с подписями и сданными документами у него все в порядке", - сообщил РИА Новости глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

"Паук" собирается заставить химкинских чиновников заниматься балетом, читать рэп и петь "Blueberry Hill". Помимо реформы в области управления, он намерен внести "больше угара" в жизнь химчан и создать на месте Химкинского леса заповедник, а рядом с ним - "Лас-Вегас-2".

Шансов на победу у музыканта немного. Хотя известность лидера "Коррозии металла" и играет ему на руку, но предвыборными обещаниями устроить "чад кутежа", судя по опросам ВЦИОМ, пока прельстилось незначительное количество избирателей. Политологи считают, что основная борьба развернется между Шаховым, Митволем и Чириковой.

Напомним, 4 августа глава Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.

Основными претендентами на победу в выборах считаются Шахов, лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова и бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь.