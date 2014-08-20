Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №30

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 30 избирательного округа. Участники рассказали о своих программах избирателям и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Денис Давыдов (КПРФ), Сергей Елисеев (ЛДПР), Алексей Мишин (Самовыдвиженец), Дмитрий Новиков ("Яблоко"), Марина Поняхина ("Справедливая Россия").

Поняхина подчеркнула, что намерена "повернуть город лицом к социально незащищенным москвичам". Новиков обратил внимание на то, что руководство предприятий должно выбираться коллективом рабочих.

Елисеев заявил, что раньше в Мосгордуме было "засилье мафии Лужкова" и экс-мэру надо отменить пенсию. Мишин будет бороться с недостатком роддомов, яслей и поликлиник в округе.

Давыдов рассказал, что его программа предусматривает решение проблем экологии, социальной политики, миграции, ЖКХ, градостроительства и транспорта.

Кандидаты обсудили вопросы пенсий, взаимодействия между органами власти, управления рабочими коллективами и качества медицинского обслуживания.

После этого участники дебатов рассказали о своих первых шагах после избрания.

Избирательный округ № 30 Районы: Чертаново Центральное, Чертаново Южное Чертаново Центральное, Чертаново Южное Кандидаты: Давыдов Денис Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Елисеев Сергей Геннадиевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мишин Алексей Валентинович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Новиков Дмитрий Владимирович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Поняхина Марина Анатольевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Репкина Елена Владимировна

Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.