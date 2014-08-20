Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №14

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 14 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 14 избирательного округа. Кандидаты рассказали о своих программах избирателям и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Дмитрий Захаров ("Справедливая Россия"), Алексей Крюков (ЛДПР), Валерий Теличенко ("Единая Россия"), Максим Круглов ("Яблоко"), Юлия Михайлова (КПРФ).

Захаров заявил, что ему хочется изменить Москву к лучшему, но не хватает полномочий для решения проблем. Крюков подчеркнул, что будет обращать внимание на проблемы граждан в течение пяти лет и не забудет про предвыборные обещания.

Теличенко пообещал сделать упор на повышение уровня комфортности проживания в городе. Круглов намерен бороться против закона о капитальном ремонте, и сделать из Москвы "удобный европейский город".

Михайлова отметила, что москвичей больше всего волнуют проблемы на Украине.

Участники дебатов обсудили проблемы района и работу кандидатов с избирателями, после чего выступили с заключительным словом.

Избирательный округ № 14 Районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Кандидаты: Захаров Дмитрий Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Круглов Максим Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Крюков Алексей Сергеевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Михайлова Юлия Борисовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Теличенко Валерий Иванович

Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.