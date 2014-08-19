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Выборы

19 августа 2014, 11:58

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №22

выборы дебаты выборы в Мосгордуму

Кандидатка в депутаты МГД от 22 округа представила свою программу

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 22 избирательного округа. На мероприятие явился только один кандидат - Инна Святенко от партии "Единая Россия".

Она рассказала, что служила в ВВС России в чине подполковника, служба приостановлена на срок избрания депутатом Мосгордумы и заявила, что оппоненты "занимались вандализмом" в ходе предвыборной кампании, спонсируя расклейку агитационных материалов в лифтах округа.

Святенко подчеркнула, что ряд наказов, полученных от жителей районов, ей уже удалось решить.

После этого кандидат в депутаты ответила на вопросы ведущего, рассказав о своих планах по решению транспортной проблемы в округе, строительству спортплощадок и борьбе с распитием спиртного на детских площадках.

Избирательный округ № 22

Районы: Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино

Кандидаты:

  • Булгаков Николай Викторович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Бэлл Интегратор". Занимает должность координатора. Самовыдвиженец.

  • Власов Александр Витальевич
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Занимает должность ведущего экономиста по экономическому анализу. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Волков Владимир Николаевич
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Караваева Марина Степановна
    Родилась в 1972 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Спецремонт". Занимает должность заместителя руководителя департамента экономики и финансов. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Святенко Инна Юрьевна
    Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Солянин Валерий Владимирович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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