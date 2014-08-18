Завершились дебаты кандидатов от 6 избирательного округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 6 округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму по избирательному округу №6. Участники представили свои программы и ответили на вопросы друг друга и ведущего.

Участие в дебатах приняли Тамара Лопарева (ЛДПР), Надежда Барынина (КПРФ), Сергей Григоров ("Яблоко").

В своем вступительном слове кандидаты рассказали о себе и программах, с которыми они планируют прийти во власть. Лопарева заявила, что пересмотрит пенсию, будет помогать молодым специалистам и реформирует систему ЖКХ. Барынина подчеркнула, что идет на выборы с программой "Москва - удобный город", а Григоров признался, что хочет работать в Мосгордуме, независимой от городских чиновников.

Кандидаты обсудили вопросы ЖКХ, реконструкции ветхого жилья, образования, инициативы друг друга, создание зеленых зон в городе, строительства народных гаражей, увеличения пенсий. Они также рассказали о своих первых шагах на новом посту.

Затем участники дебатов ответили на вопросы ведущего и рассказали о своих приоритетах после вступления в должность.

Избирательный округ №6 Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Кандидаты:

Бабкина Надежда Георгиевна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия". Барынина Надежда Сергеевна

Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Григоров Сергей Геннадьевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Елисеев Борис Петрович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Лопарева Тамара Михайловна

Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократическая партия России".





Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.