Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрировались 133 человека

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Мосгорзибирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Мосгордумы 133 человека, передает Агентство "Москва".

Всего документы подали 446 человек. Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых выборах, требовалось предоставить на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех избирателей округа - это около 4500-4800 подписей.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".