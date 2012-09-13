На пост главы Мытищинского района претендуют 8 человек

Фото: mytyshi.ru

На пост руководителя Мытищинского района претендуют восемь кандидатов, которые прошли регистрацию в территориальной избирательной комиссии.

В настоящее время процедура регистрации кандидатов завершена. Из 11 претендентов на участие в выборах трое получили отказ территориальной избирательной комиссии. Причина - недостаточное количество достоверных подписей, собранных в поддержку кандидатов, сообщается на сайте районной администрации.

Часть подписей были признаны недействительными у трех самовыдвиженцев: Дмитрия Баранова, Алексея Степкина и Сергея Ионова.

Также основанием для отказа стала информация органов миграционной службы и системы "ГАС-выборы". При этом решения районной ТИК могут быть обжалованы в суде.

Таким образом, в предвыборную борьбу вступили восемь кандидатов.

От коммунистов в выборах будет участвовать Светлана Зинина, партия "Справедливая Россия" выдвинула кандидатом Михаила Соколова, от "Яблока" баллотируется Евгений Гамлицкий, от ЛДПР – Андрей Галышев, от "Альянса зеленых" – Андрей Алешкин. Кроме того, на выборах также будут бороться два самовыдвиженца – Александра Сапа и Ольга Морозова, а также действующий глава района Виктор Азаров, который выдвинут кандидатом от "Единой России".

Агитационный период избирательной кампании уже начался. Так, 12 сентября кандидаты прошли жеребьевку на предоставление им печатных площадей и эфирного времени в местных СМИ.

В районной ТИК сообщают, что работа ведется в штатном режиме: завершается формирование участковых комиссий, идет подготовка избирательных участков к выборам.

Выборы в Мытищинском районе пройдут в единый день голосования – 14 октября.