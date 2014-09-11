Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №37

Фото: M24.ru

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 37-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.



Участие в предвыборных дебатах приняли Сираждин Рамазанов ("Социал-демократическая партия России"), Николай Губенко (КПРФ), Елена Русакова ("Яблоко"), Геннадий Мишин (ЛДПР), Михаил Вышегородцев ("Гражданская платформа").

Рамазанов заявил, что выступает против единой ставки налогообложения. Он намерен создать в Москве ряд зон отдыха. Губенко подчеркнул, что ни в одной избирательной кампании не встречал "такой лжи, которая льется сейчас" и высказал предположение, что его имидж пытаются очернить "хорошо проплаченные технологи".

Русакова сообщила, что в Мосгордуму ее выдвинули жители и рассказала о планах по искоренению точечной застройки на Ленинском проспекте. Мишин намерен усилить работу с молодежью, проводить экскурсии по местам боевой славы и закрыть Москву для мигрантов.

Вышегородцев отметил, что бюджет Москвы должен быть открытым и прозрачным, а чиновники - контролироваться Мосгордумой.

Кандидаты обсудили вопросы платной продленки в школах, реконструкции Ленинского проспекта, количества женщин во властных структурах и расширения полномочий депутатов Мосгордумы. Затем участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 37 Районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского Кандидаты: Вышегородцев Михаил Михайлович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в правительстве Москвы. Занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Губенко Николай Николаевич

Родился в 1941 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Жук Алексей Викторович

Родился в 1982 году, живет поселке Калининец (Московская область). Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Миронов Кирилл Владимирович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы". Занимает должность руководителя МФЦ района Гагаринский. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Мишин Геннадий Александрович

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в межрегиональном общественном правоохранительном фонде "ЭФЕС". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Рамазанов Сираждин Омарович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает во всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия России". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Социал-демократическая партия России".

Рублева Юлия Владимировна

Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "ИнвестБизнесГрупп". Занимает должность руководителя правого департамента. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Русакова Елена Леонидовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации Научно-методический центр "Гумманист". Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Сильнов Алексей Сергеевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Интернет Сервис+". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.