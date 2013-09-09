В России подводят итоги Единого дня голосования

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел Единый день голосования, в рамках которого проводилось около 7 тысяч выборов. Россияне выбирали руководителей восьми регионов, губернаторов Московской, Магаданской, Владимирской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Хакасия и Чукотского автономного округа. Кроме того, в Москве, а также в Абакане, Великом Новгороде, Владивостоке, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Петрозаводске и Хабаровске выбирали мэра.

Выборы депутатов законодательных собраний прошли в Башкортостане, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Чечне, Забайкальском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях.

На выборах губернатора Московской области лидирует исполняющий обязанности главы региона Андрей Воробьев. По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней, его поддержали 79,15 процента избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов, набравший 7,7 процента голосов. За ними следуют бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, которого выдвинуло "Яблоко", с 4,41 процента, кандидат от ЛДПР Максим Шингаркин с 2,49 процента; кандидат от "Патриотов России" Надежда Корнеева с 2,25 процента и справорос Александр Романович с 1,81 процента.

На выборах губернатора Магаданской области победил врио главы региона, единоросс Владимир Печеный, набравший 73,11 процента голосов. За кандидата от КПРФ Сергея Иваницкого отдали свои голоса 14,84 процента избирателей, кандидат от ЛДПР Сергей Плотников набрал 5,32 процента, справедливорос Эдуард Шуберт получил 4,57 процента.

На выборах главы Владимирской области победила кандидат от "Единой России" Светлана Орлова, набравшая 74,73 процента голосов избирателей.

В Забайкальском крае по предварительным данным, победа досталась кандидату от "Справедливой России" Константину Ильковскому, за него проголосовали порядка 72 процентов избирателей. Кандидата от КПРФ Николая Мерзликина поддержали 11,68 процента избирателей. Третью строчку заняла кандидат от ЛДПР Василина Кулиева с 9,98 процента голосов. Еще 2,67 процента получил кандидат от "Гражданской силы" Руслан Балагур.

В Хабаровском крае на выборах главы региона по предварительным данным победил врио губернатора Вячеслав Шпорт. После подсчета 82 процента бюллетеней он набрал 67 процентов голосов избирателей.

На выборах губернатора Чукотки победил единоросс Роман Копин набиравший 79,84 процента голосов. Второе место досталось представителю ЛДПР Ольге Васиной - 9,8 процента голосов, третье - у эсера Петра Черненького - 7,43 процента.

На выборах главы Хакасии по итогам обработки 17,9 процента протоколов, победил врио губернатора республики Виктор Зимин, набравший 67,25 процента голосов. Представитель ЛДПР Виктор Соболев набрал 9,22 процента, кандидата от КПРФ Игоря Чунчеля поддержали 7,45 процента избирателей, представитель партии "Коммунисты России" Денис Бразаускас набрал 5,13 процента, кандидат от партии "Патриоты России" Владимир Быков - 4,11 процента, кандидат от эсеров Николай Дудков - 3,73 процента.

На выборах мэра Абакана, по предварительным данным, лидирует действующий глава города Николай Булакин, за него проголосовали 81,81 процента избирателей. Кандидат от КПРФ Александр Семенов получил 9,73 процента голосов, кандидата от ЛДПР Валерия Старостина поддержали 3,99 процента избирателей. Представитель "Российской партии садоводов" Сергей Ербягин набрал 1,11 процента. Кроме того, 0,82 процента голосов было отдано за Александра Подъященко ("Коммунисты России") и 0,38 процента получил самовыдвиженец Игорь Рейщель".

На выборах мэра Великого Новгорода, по предварительным данным, побеждает кандидат от "Единой России", действующий глава города Юрий Бобрышев с 38,78 процента голосов. Второе место у кандидата от "Справедливой России" Евгения Кузикова - 24,19 процента. На третьем месте - самовыдвиженец Сергей Светлов, получивший 18,66 процента. Кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Перевязкин получил 5,17 процента, Николай Захаров ("Патриоты России") - 4,34 процента, Виталий Кириллов (ЛДПР) - 3,96 процента, Алексей Лукавецкий ("Трудовая партия России") - 1,79 процента.

Также действующий мэр побеждает на выборах главы Владивостока: единоросс Игорь Пушкарев набрал 59,33 процента голосов. Кандидат от партии "Альянс "Зеленых" - Народная партия" Виктор Черепков занимает второе место, с результатом 18,97 процента, представитель КПРФ Олег Вольгодский набрал 10,38 процента голосов избирателей.

На выборах мэра Вологды также победил действующий глава города Евгений Шулепов. После обработки обработано 78 процентов бюллетеней он набирает 49 процентов голосов. За ним следует кандидат от "Гражданской платформы" Александр Лукичев с 23 процентами голосов. Остальные семь кандидатов на пост мэра Вологды на данный момент набрали от 1,5 до 7,7 процентов.

На выборах мэра Воронежа лидирует единоросс Александр Гусев, набравший более 43,6 процента голосов избирателей. Второй по итогам голосования стала Галина Кудрявцева с 26,68 процента, третьим - Константин Ашифин от КПРФ, его поддержали 18,37 процента избирателей.

На выборах главы Екатеринбурга, по предварительным данным, лидирует Евгений Ройзман, выдвинутый партией "Гражданская платформа", за него проголосовали 33,25 процента избирателей. Единорос Яков Силин получил 29,77 процента голосов.

А в Петрозаводске, по предварительным данным, лидирует самовыдвижене Галина Ширшина, за которую проголосовали 41,9 процента избирателей. Она опередила действующего главу города единороса Николая Левина примерно на 10 процентов.

На выборах мэра Хабаровска, по предварительным данным, лидирует действующий глава города Александр Соколов. Его поддержали 67,9 процента избирателей.

На выборах мэра Москвы после подсчета 100 процентов бюллетеней лидирует Сергей Собянин, его поддержали 51,37 избирателей. На втором месте - кандидат от "РПР-Парнас" Алексей Навальный, он набрал 27,24 процента. На третьем месте представитель КПРФ Иван Мельников, за которого проголосовали 10, 69 процента избирателей, за ним следуют Николай Митрохин от "Яблока" с 3,51 процента голосов, Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 2,86 процента и Николай Левичев ("Справедливая Россия") - 2,79 процента.