Более 99,5% голосов обработано на выборах мэра Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком обработал 99,64 процента протоколов участковых комиссий по выборам мэра Москвы. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Согласно последним данным на 8:40, лидирует Сергей Собянин с 51,32 процента голосов. На втором месте Алексей Навальный, набравший 27,27 процента голосов избирателей. Третью позицию занимает Иван Мельников с результатом 10,71 процента голосов.

Сергей Митрохин набирает 3,52 процента, Михаил Дегтярев – 2,86 процента, а Николай Левичев – 2,79 процента.