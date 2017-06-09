Лейбористы планируют создать коалицию в британском парламенте

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Лейбористская партия Великобритании собирается создать коалиционное правительство после потери консерваторами большинства мест в парламенте по предварительным итогам выборов, сообщает "Газета.ру".
По словам представителя лейбористов Джона Макдоннелла, оппозиционная партия собирается сформировать правительство меньшинства и отстранить главу Консервативной партии Терезу Мэй от поста премьер-министра Соединенного Королевства.
"Консерваторы нестабильны, я не думаю, что премьер-министр стабильна. Я не хочу выражать неуважение, но считаю, что она – "хромая утка", – отметил Макдоннелл.
Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку.