Лейбористы планируют создать коалицию в британском парламенте

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal

Лейбористская партия Великобритании собирается создать коалиционное правительство после потери консерваторами большинства мест в парламенте по предварительным итогам выборов, сообщает "Газета.ру".

По словам представителя лейбористов Джона Макдоннелла, оппозиционная партия собирается сформировать правительство меньшинства и отстранить главу Консервативной партии Терезу Мэй от поста премьер-министра Соединенного Королевства.

"Консерваторы нестабильны, я не думаю, что премьер-министр стабильна. Я не хочу выражать неуважение, но считаю, что она – "хромая утка", – отметил Макдоннелл.