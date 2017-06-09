Форма поиска по сайту

09 июня 2017

Лейбористы планируют создать коалицию в британском парламенте

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal

Лейбористская партия Великобритании собирается создать коалиционное правительство после потери консерваторами большинства мест в парламенте по предварительным итогам выборов, сообщает "Газета.ру".

По словам представителя лейбористов Джона Макдоннелла, оппозиционная партия собирается сформировать правительство меньшинства и отстранить главу Консервативной партии Терезу Мэй от поста премьер-министра Соединенного Королевства.

"Консерваторы нестабильны, я не думаю, что премьер-министр стабильна. Я не хочу выражать неуважение, но считаю, что она – "хромая утка", – отметил Макдоннелл.

Консервативная партия Великобритании потеряла парламентское большинство после прошедших в стране 8 июня досрочных парламентских выборов. По последним данным, у консерваторов 315 мест, у юнионистов – 10, у лейбористов – 261.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку.

