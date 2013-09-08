В ходе подсчета голосов зафиксировали 22 нарушения

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами

Общественный штаб наблюдателей зафиксировал 7 нарушений в ходе подсчета голосов на выборах мэра Москвы.

13 из них касаются подсчета рассортированных бюллетеней одновременно несколькими членами УИК. В двух случаях при подсчете бюллетени не предъявлялись присутствующим при подсчете для визуального ознакомления, еще в четырех - комиссия начала подсчет голосов, при этом на столах находятся непогашенные неиспользованные бюллетени.

В следующих ситуациях было выявлено по одному нарушению: при подсчете бюллетеней они не подсчитывались "путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую", кто-то из из присутствующих в зале уносит часть бюллетеней, после завершения подсчета голосов не была заполнена увеличенная форма протокола об итогах голосования.

Видеоцентр также выявил 13 нештатных ситуаций в ходе подсчета голосов. Среди них: столы бюллетенями, находящиеся вне зоны видимости камер; предметы, перекрывающие обзор.

Кроме того, зафиксировано 8 технических проблем при подсчете голосов. В шести случаях не работали видеокамеры, еще в двух – изображение с них было некачественным.

Напомним, ранее эксперты заявили, что существенных нарушений на выборах в Москве не было. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов отметил, что нарушения все-таки были, но они были не серьезными. На ход голосования они повлиять не могут.

Как отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, на "горячую линию" поступило 200 звонков. В большинстве случаев люди интересовались, где находятся их избирательные участки и почему к ним еще не пришли с выносной урной.