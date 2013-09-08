В России начинается этап честных выборов - член Общественной палаты

Член ОП РФ Светлана Разворотнева рассказывает о специфике выборов-2013

Прошедшие в Единый день голосования выборы мэра Москвы показали, что начинается этап абсолютно честных выборов, заявила в интервью каналу "Москва 24" член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

Вместе с тем, отметила она, избирательная кампания-2013 во всех регионах была предсказуемой.

"Мне кажется, в контексте явки на выборах в Единый день голосования нет смысла говорить только о настроениях москвичей - они (эти настроения) характерны для всех регионов, где проходило голосование. Наверное, когда вводился Единый день голосования 8 сентября, не учитывали ряд нюансов. Во-первых, при хорошей погоде многие уехали на дачу и потому не приняли участия в выборах. Второй фактор связан с тем, что избирательная компания пришлась на лето, а также была скоротечной и предсказуемой. Главная интрига была в том, сколько процентов наберет ближайший соперник фаворита гонки", - сказала эксперт в эфире телеканала "Москва 24"

Эту кампанию Разворотнева назвала рекордсменом по отсутствию скандалов.

"Мы сейчас переходим на этап абсолютно честных и чистых выборов", - отметила член Общественной палаты, добавив, что именно в этом был заинтересован Сергей Собянин.

Процесс голосования на местных выборах, которые 8 сентября прошли в 80 из 83 субъектов Федерации, завершился во всех восьмидесяти регионах. Cерьезных нарушений в ходе Единого дня голосования на данный момент нигде не зафиксировано.

В Единый день голосования прошло около 7 тысяч выборов. Россияне выбирают руководителей восьми регионов, губернаторов Московской, Магаданской, Владимирской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Хакасия и Чукотского автономного округа. В Москве, а также в Абакане, Великом Новгороде, Владивостоке, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Петрозаводске и Хабаровске выбирают мэра.

Кроме того, в 16 регионах меняется состав законодательных собраний. Выборы депутатов проходят в Башкортостане, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Чечне, Забайкальском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях.