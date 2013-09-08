В день выборов в России заметно снизилось число преступлений

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские зафиксировали существенное снижение числа преступлений в Единый день голосования. Об этом рассказал журналистам первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Мы сегодня регистрируем существенное снижение по сравнению со среднесуточной статистикой за совершение преступлений и нарушение закона, как на бытовой почве, так и в общественных местах", - приводит его слова РИА Новости.

Горовой отметил, что этого удалось достичь не только за счет усиления личного состава, но и из-за того, что изменилось отношение людей к избирательной кампании.

Выборы в целом проходят успешно, без нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявление граждан, заявил первый замминистра внутренних дел.

Напомним, 8 сентября, в Единый день голосования, в 80 из 83 регионов страны проходит около 7 тысяч выборов. В Москве сегодня впервые за 10 лет выбирают мэра столицы, а в Московской области проходят выборы губернатора.