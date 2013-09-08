Московские военнослужащие проголосуют на общих избирательных участках

Военнослужащие смогут проголосовать на общих избирательных участках

Московские военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил проголосуют на общих избирательных участках. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В состав комиссий на участках, где будут голосовать военнослужащие, включены представители воинских частей.

Советник министра обороны России Василий Волков сообщил, что график боевых дежурств построят таким образом, чтобы все военнослужащие смогли проголосовать.

Прямые выборы мэра Москвы проходят 8 сентября - в Единый день голосования.