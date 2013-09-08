Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября 2013, 09:30

События

Московские военнослужащие проголосуют на общих избирательных участках

Военнослужащие смогут проголосовать на общих избирательных участках

Московские военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил проголосуют на общих избирательных участках. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В состав комиссий на участках, где будут голосовать военнослужащие, включены представители воинских частей.

Советник министра обороны России Василий Волков сообщил, что график боевых дежурств построят таким образом, чтобы все военнослужащие смогли проголосовать.

Ссылки по теме


Прямые выборы мэра Москвы проходят 8 сентября - в Единый день голосования.

Сюжет: Выборы мэра Москвы
выборы мэра

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика