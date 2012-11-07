Барак Обама победил на президентских выборах в США

Президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама

Конкурент действующего президента США Барака Обамы Митт Ромни признал свое поражение и поздравил Обаму с победой на выборах.

"Я позвонил Бараку Обаме, чтобы поздравить его с победой", — заявил Ромни в ходе пресс-конференции.

Ранее СМИ, наблюдавшие за подсчетом голосов, назвали Обаму победителем, так как он набрал необходимое количество голосов.

Голосование еще не завершено, однако Обама уже набрал более 300 голосов выборщиков против 203 у Ромни.

На президентских выборах в США побеждает тот кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков из 538.

Что касается выборов в Конгресс США, там сохранился статус-кво: у Республиканской партии большинство в Палате представителей, в Сенате лидирующие позиции удерживают демократы.