Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №13

На телеканале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов 13 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 13-го избирательного округа. Кандидаты ознакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Портнова ("Единая Россия"), Родион Шайжанов (КПРФ), Сергей Добрынин (ЛДПР), Светлана Савицкая ("Яблоко").

Портнова заявила, что идет на выборы с девизом "Если можешь помочь, грех этого не сделать". Она намерена создать в округе комфортные и безопасные районы. Шайжанов сообщил, что является главой общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Он добавил, что не слишком хотел идти на дебаты, поскольку считал их чем-то вроде шоу.

Добрынин намерен начать строительство метро в Ярославском районе, закрыть город от мигрантов, снизить транспортный налог и заменить ипотеку на жилищно-строительные кооперативы.

Савицкая подчеркнула, что решает проблемы благоустройства и расширения Ярославского шоссе.

Кандидаты обсудили вопросы ведения избирательной кампании, расширения Ярославского шоссе и строительства церквей. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 13 Районы: Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский Кандидаты: Добрынин Сергей Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Лебедев Сергей Эдуардович

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.

Морозов Николай Николаевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Портнова Татьяна Арториджевна

Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Савицкая Светлана Анатольевна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Шайжанов Родион Маратович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.