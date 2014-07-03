Мосгоризбирком заверил списки кандидатов на выборы в МГД от 2 партий

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Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР и "Справедливой России", передает Агентство "Москва".

Отмечается, что обе партии подали в МГИК списки из 45 человек. Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. По состоянию на 2 июля документы подали 272 кандидата, из них 186 самовыдвиженца. Девять кандидатов отозвали свои кандидатуры.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Первой, чью кандидатуру приняли в Мосгоризбиркоме, оказалась Ирина Копкина от партии "Яблоко".

Кроме того, свои документы подали 75 участников предварительных выборов в Мосгордуму. 20 человек среди подавших документы – победители предварительного голосования. Так, в кандидаты выдвинулись действующий депутат МГД Олег Бочаров, директор фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный Запрос" Мария Гайдар, адвокаты Людмила Айвар и Игорь Трунов, актер Леонид Ярмольник, а также 15 муниципальных депутатов.

Предварительные выборы в Мосгордуму прошли в Москве 8 июня. Принять участие в них могли все граждане, постоянно зарегистрированные в столице вне зависимости от того, были ли их данные в предварительных списках выборщиков или нет.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.