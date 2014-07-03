75 участников праймериз подали документы на выборы в Мосгордуму

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75 участников предварительных выборов в Мосгордуму подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение в депутаты МГД, сообщает Агентство "Москва".

20 человек среди подавших документы – победители предварительного голосования. В кандидаты выдвинулись действующий депутат МГД Олег Бочаров, директор фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный Запрос" Мария Гайдар, адвокаты Людмила Айвар и Игорь Трунов, актер Леонид Ярмольник, а также 15 муниципальных депутатов.

Напомним, предварительные выборы в Мосгордуму прошли в Москве 8 июня. Принять участие в них могли все граждане, постоянно зарегистрированные в столице вне зависимости от того, были ли их данные в предварительных списках выборщиков или нет. Москвичи, не прошедшие предварительную регистрацию, могли проголосовать, записавшись непосредственно на участке.