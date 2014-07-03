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Выборы

03 июля 2014, 14:30

75 участников праймериз подали документы на выборы в Мосгордуму

выборы депутаты кандидаты предварительное голосование

Фото: ИТАР-ТАСС

75 участников предварительных выборов в Мосгордуму подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение в депутаты МГД, сообщает Агентство "Москва".

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20 человек среди подавших документы – победители предварительного голосования. В кандидаты выдвинулись действующий депутат МГД Олег Бочаров, директор фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный Запрос" Мария Гайдар, адвокаты Людмила Айвар и Игорь Трунов, актер Леонид Ярмольник, а также 15 муниципальных депутатов.

Напомним, предварительные выборы в Мосгордуму прошли в Москве 8 июня. Принять участие в них могли все граждане, постоянно зарегистрированные в столице вне зависимости от того, были ли их данные в предварительных списках выборщиков или нет. Москвичи, не прошедшие предварительную регистрацию, могли проголосовать, записавшись непосредственно на участке.

Выборы в Московскую городскую Думу

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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