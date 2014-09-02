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Выборы

02 сентября 2014, 18:58

Завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 15-го избирательного округа

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Фото: M24.ru

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 15-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Юрьев Михаил (ЛДПР), Вячеслав Душенко ("Справедливая Россия"), Максим Тимонин (КПРФ), Алексей Крапухин ("Яблоко").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Михаил Юрьев отметил, что главными проблемами как округа, так и Москвы являются ЖКХ, миграция, преступность. Вячеслав Душенко сообщил, что с 17 лет работал на заводе на Красной Пресне, а решение идти в политику принял в 2007 году.

В свою очередь, Максим Тимонин рассказал, что основными тезисами его программы являются "самостоятельное развитие Москвы, социальная справедливость и демократизация". Алексей Крапухин считает, что Москву нужно приближать к европейскому образу жизни.

Участники дебатов обсудили первые шаги на посту депутата, основные проблемы округа, вопросы здравоохранения и образования, проблемы ЖКХ и коррупции.

После этого участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ №15

Районы: Гольяново, Метрогородок, Часть Района Северное Измайлово

Кандидаты:

  • Душенко Вячеслав Владимирович Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Крапухин Алексей Игоревич Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Метельский Андрей Николаевич Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Тимонин Максим Анатольевич Родился в 1978 году, живет в рп Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Чибирев Владимир Иванович Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Шилов Станислав Александрович Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Юрьев Михаил Владимирович Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".


Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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