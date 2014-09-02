Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №41

На телеканале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов 41 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 41-го избирательного округа. Кандидаты ознакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Олег Казенков ("Справедливая Россия"), Руслан Захаркин (ЛДПР), Петр Лемперт ("Гражданская платформа").

Казенков заявил, что его основная задача - защищать интересы избирателей. Он добавил, что выступает против строительства дублера Кутузовского проспекта в округе.

Захаркин подчеркнул, что его партия (ЛДПР) обладает лучшей программой. По его словам, ключевыми проблемами является высокий уровень шума в округе и арбузы с нитратами.

Лемперт сообщил, что выступает за безопасный и комфортный город и добьется строительства культурных центров в каждом районе.

Кандидаты обсудили вопросы продовольственной безопасности, капитального ремонта, создания площадок для воркаута и качества медицинского обслуживания в округе. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 41 Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Кандидаты:

Александрова Мария Александровна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном Академическом большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, примы-балерины. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Захаркин Руслан Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Казенков Олег Юрьевич

Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лемперт Петр Иванович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Поселенов Павел Александрович

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тупикин Дмитрий Васильевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.