Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

02 февраля 2015, 13:20

Четыре кандидата претендуют на пост президента ФИФА

выборы ФИФА Йозеф Блаттер Луиш Фигу

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) получила четыре заявки в кандидаты на пост президента организации.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в число кандидатов вошли действующий глава организации Йозеф Блаттер, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Праг, а также знаменитый в прошлом португальский футболист Луиш Фигу.

После получения результатов проверки каждого из кандидатов избирательная комиссия ФИФА соберется вновь, чтобы проверить их на соответствие регламенту организации.

В дальнейшем избирательная комиссия официально признает и объявит кандидатов, которые имеют право баллотироваться на пост главы ФИФА. Список кандидатов будет объявлен за месяц до выборов - 29 апреля.

Выборы нового президента ФИФА состоятся в мае 2015 года в Цюрихе. Отметим, что последние 17 лет этот пост занимает Йозеф Блаттер.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать