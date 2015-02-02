Четыре кандидата претендуют на пост президента ФИФА

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) получила четыре заявки в кандидаты на пост президента организации.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в число кандидатов вошли действующий глава организации Йозеф Блаттер, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Праг, а также знаменитый в прошлом португальский футболист Луиш Фигу.

После получения результатов проверки каждого из кандидатов избирательная комиссия ФИФА соберется вновь, чтобы проверить их на соответствие регламенту организации.

В дальнейшем избирательная комиссия официально признает и объявит кандидатов, которые имеют право баллотироваться на пост главы ФИФА. Список кандидатов будет объявлен за месяц до выборов - 29 апреля.

Выборы нового президента ФИФА состоятся в мае 2015 года в Цюрихе. Отметим, что последние 17 лет этот пост занимает Йозеф Блаттер.