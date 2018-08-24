Во что превратятся районные Дома культуры

В штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обсудили комплексное развитие районов столицы. В качестве одной из проблем были названы Дома культуры, требующие реформации. Какими будут обновленные ДК – в материале портала Москва 24.
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Реконструкция таких центров является одним из направлений программы "Мой район". В ее рамках ДК со временем приведут к общему московскому стандарту, создавая качественные развлекательные и образовательные центры на территории каждого округа.
В чем проблема?
Не во всех районах Москвы Дома культуры реально активно работают. Где-то территории учреждений находятся в упадке, кое-где — даже заброшены, а в некоторых районах ДК нет вообще.
Однако и там, где соответствующие учреждения используются москвичами, имеются свои проблемы.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Многие Дворцы еще с девяностых годов используются не по назначению", – заявила заместитель декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Валерия Касамара. По этой причине в некоторых округах соответствующего таким центрам функционала просто нет. Другие ДК предоставляют очень узкий спектр досуговых и образовательных мероприятий, как правило, не предназначающихся для всех возрастов.
В итоге районы Москвы получают разные по уровню и качеству виды услуг. И в этом случае необходим стандарт, который обеспечивал бы равный доступ всех жителей столицы к развлекательным и образовательным мероприятиям. И Дома культуры – отличная площадка для этого.
Что изменится?
В первую очередь, по мнению Валерии Касамары, необходимо провести аудит, чтобы оценить наличие и состояние ДК в каждом районе Москвы. Тогда на основе этих данных можно будет понять, какие площадки будут преобразованы, а где появится необходимость построить новые здания с соответствующим функционалом.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Современные Дворцы культуры будут выполнять и образовательную, и развлекательную функции для жителей конкретного района. Лекции, мастер-классы, спортивные кружки, актерские курсы, развивающие группы для детей, театральные постановки, кафе – все это может быть под крышей одного здания.
Также стоит задача обеспечить интерес для всех возрастов – от самых маленьких детей до пожилых людей. Ведь ДК должен стать семейным центром притяжения.
А там, где будут необходимы ремонтные работы, они проведутся, чтобы внешний вид зданий соответствовал современному функционалу.
При этом обязательно учтут мнения и просьбы жителей соответствующих районов, чтобы услуги соответствовали их потребностям, а результат удовлетворял их в полной мере.
"Главное вложить душу, ресурсы, сделать ДК современными", – считает, в свою очередь, Сергей Собянин.
Программа в действии
В некоторых районах Дома культуры уже активно приводятся в порядок.
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
"В Люблино ДК стал одним из самых красивых в Москве", – рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее на его месте было заброшенное здание советской архитектуры. И теперь, благодаря проведенной реконструкции, у большого почти 200-тысячного района есть свой комфортный кинозал, большая танцевальная площадка для занятий и многое другое. Таким образом, ДК в Люблино стал центром досуга для людей всех возрастов.
Главное, что комплексная работа по обустройству районов и Домов культуры в частности в обязательном порядке ведется совместно с москвичами. "С учетом видения жителей района, спектр каких-то дополнительных мероприятий, секций и возможностей после обсуждения дополнений будет учтен. И мы увидим современные ДК", – подчеркнул Александр Козлов.
История вопросаВыборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".