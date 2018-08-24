Во что превратятся районные Дома культуры

В штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обсудили комплексное развитие районов столицы. В качестве одной из проблем были названы Дома культуры, требующие реформации. Какими будут обновленные ДК – в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

По словам Сергея Собянина, во многих районах ДК в настоящее время требуют внимания. "Первый опыт показывает, что эти учреждения смогут стать центрами культурной жизни района", – добавил он.





Реконструкция таких центров является одним из направлений программы "Мой район". В ее рамках ДК со временем приведут к общему московскому стандарту, создавая качественные развлекательные и образовательные центры на территории каждого округа.

В чем проблема?

Не во всех районах Москвы Дома культуры реально активно работают. Где-то территории учреждений находятся в упадке, кое-где — даже заброшены, а в некоторых районах ДК нет вообще.

Однако и там, где соответствующие учреждения используются москвичами, имеются свои проблемы.



Григорий Ревзин архитектурный критик, партнер КБ "Стрелка" Нужно понимать, что кое-где Дворцы культуры несколько заброшены. Часто они приватизированы. В зданиях могут находиться торговые и клубные учреждения, а функционал культурного центра де-факто отсутствует.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Многие Дворцы еще с девяностых годов используются не по назначению", – заявила заместитель декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Валерия Касамара. По этой причине в некоторых округах соответствующего таким центрам функционала просто нет. Другие ДК предоставляют очень узкий спектр досуговых и образовательных мероприятий, как правило, не предназначающихся для всех возрастов.



Валерия Касамара заместитель декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Для меня образцово-показательным учреждением такого рода является Культурный центр ЗИЛ. Он стал точкой притяжения не только своего района, но и вообще Москвы, поскольку там очень интересные программы для всех возрастов – и образовательные, и развлекательные – масса всего.



В итоге районы Москвы получают разные по уровню и качеству виды услуг. И в этом случае необходим стандарт, который обеспечивал бы равный доступ всех жителей столицы к развлекательным и образовательным мероприятиям. И Дома культуры – отличная площадка для этого.

Что изменится?

В первую очередь, по мнению Валерии Касамары, необходимо провести аудит, чтобы оценить наличие и состояние ДК в каждом районе Москвы. Тогда на основе этих данных можно будет понять, какие площадки будут преобразованы, а где появится необходимость построить новые здания с соответствующим функционалом.



Александр Козлов член Общественной палаты РФ Конечно, нет предела совершенству. И жизнь меняется, и технологии меняются, и потребности дополнительные появляются, в частности – досуговые, в том числе – для разных категорий и для разных возрастов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современные Дворцы культуры будут выполнять и образовательную, и развлекательную функции для жителей конкретного района. Лекции, мастер-классы, спортивные кружки, актерские курсы, развивающие группы для детей, театральные постановки, кафе – все это может быть под крышей одного здания.

Также стоит задача обеспечить интерес для всех возрастов – от самых маленьких детей до пожилых людей. Ведь ДК должен стать семейным центром притяжения.

А там, где будут необходимы ремонтные работы, они проведутся, чтобы внешний вид зданий соответствовал современному функционалу.

При этом обязательно учтут мнения и просьбы жителей соответствующих районов, чтобы услуги соответствовали их потребностям, а результат удовлетворял их в полной мере.



Александр Козлов член общественной палаты РФ С Домами культуры – это запрос, конечно же, со стороны жителей. Они хотят независимо от района проживания при наличии ДК получить весь спектр досуговых мероприятий для разных клиентов.



"Главное вложить душу, ресурсы, сделать ДК современными", – считает, в свою очередь, Сергей Собянин.

Программа в действии

В некоторых районах Дома культуры уже активно приводятся в порядок.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"В Люблино ДК стал одним из самых красивых в Москве", – рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее на его месте было заброшенное здание советской архитектуры. И теперь, благодаря проведенной реконструкции, у большого почти 200-тысячного района есть свой комфортный кинозал, большая танцевальная площадка для занятий и многое другое. Таким образом, ДК в Люблино стал центром досуга для людей всех возрастов.

Главное, что комплексная работа по обустройству районов и Домов культуры в частности в обязательном порядке ведется совместно с москвичами. "С учетом видения жителей района, спектр каких-то дополнительных мероприятий, секций и возможностей после обсуждения дополнений будет учтен. И мы увидим современные ДК", – подчеркнул Александр Козлов.