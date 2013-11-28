Рособрнадзор призвал регионы сообщать о нарушениях в вузах

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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал руководителей региональных органов образования обратить внимание на вузы, предоставляющие некачественное образование. Обо всех подобных учебных заведениях местным представителям власти стоит сообщать в центральное ведомство.

При этом, по словам Кравцова, деятельность Рособрнадзора не должна заключаться только в карательных функциях, сообщает РИА Новости. В первую очередь ведомство должно помогать в создании качественной программы образования.

Напомним, недавно из реестра были исключены лицензии 69 различных вузов. Причины разные: например, Институт русского театра зачислял абитуриентов без экзаменов и с фальшивыми аттестатами, а в брянском филиале Московского института рекламы туризма и шоу-бизнеса не было штатных педагогов и подходящих аудиторий.