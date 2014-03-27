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27 марта 2014, 20:32

МГУ назван лучшим вузом среди стран СНГ

вузы рейтинги Виктор Садовничий МГУ им. М. В. Ломоносова

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов стран СНГ

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов стран СНГ. По версии агентства "Эксперт", Московский университет - единственное образовательное учреждение с высшим классом подготовки выпускников.

Кроме него в рейтинг попали МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГИМО, Московский физико-технический институт, Московский энергетический институт, Высшая школа экономики и другие.

"В этом году вузы оценивали по качеству образования, по уровню научных работ, по присутствию студентов из других стран и их количество, а также учитывалось мнение работодателя относительно выпускников высших образовательных учреждений", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, в рейтинге принимали участие около 150 университетов. 80 процентов из которых - это российские и украинские вузы.

Садовничий также отметил, что в МГУ открыли новый Биотехнологический факультет на базе наукограда в Пущине. "На этом факультете будут готовить специалистов по современным проблемам биотехнологий. В общей сложности, людей, способных на самом передовом уровне заниматься изучением жизнедеятельности клетки человека, а также биотехнологиями на уровне промышленного масштаба", - сказал он.

Напомним, что 30 марта в МГУ состоится день открытых дверей.

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