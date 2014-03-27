МГУ назван лучшим вузом среди стран СНГ

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов стран СНГ

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов стран СНГ. По версии агентства "Эксперт", Московский университет - единственное образовательное учреждение с высшим классом подготовки выпускников.

Кроме него в рейтинг попали МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГИМО, Московский физико-технический институт, Московский энергетический институт, Высшая школа экономики и другие.

"В этом году вузы оценивали по качеству образования, по уровню научных работ, по присутствию студентов из других стран и их количество, а также учитывалось мнение работодателя относительно выпускников высших образовательных учреждений", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, в рейтинге принимали участие около 150 университетов. 80 процентов из которых - это российские и украинские вузы.

Садовничий также отметил, что в МГУ открыли новый Биотехнологический факультет на базе наукограда в Пущине. "На этом факультете будут готовить специалистов по современным проблемам биотехнологий. В общей сложности, людей, способных на самом передовом уровне заниматься изучением жизнедеятельности клетки человека, а также биотехнологиями на уровне промышленного масштаба", - сказал он.

Напомним, что 30 марта в МГУ состоится день открытых дверей.