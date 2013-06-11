Московские ректоры оказались не самыми богатыми в стране

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки впервые опубликовало сведения о доходах ректоров российских вузов. Всего о зарплате отчитались около 210 тысяч руководителей бюджетных учреждений. В их числе также директора школ, больниц и детских садов.

Как ранее заявляли в Минтруде, за недостоверные сведения их могут привлечь к дисциплинарной ответственности: от выговора до увольнения. Более того, за это предусмотрено уголовное наказание.

Согласно опубликованным данным, среди ректоров столичных вузов больше всего в прошлом году заработал глава Московского государственного университета приборостроения и информатики Игорь Голубятников – 12 344 115 рублей. Следующим за ним в рейтинге стал ректор МФТИ Николай Кудрявцев - 11 397 107 рублей. Почти 10 миллионов составили доходы руководителя Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова.

Относительно высокие доходы также у ректоров МГТУ им. Баумана Анатолия Александрова (9,6 млн), МПГУ Виктора Матросова (8,6 млн), МИСиС Алевтины Черниковой (7,6 млн), Московского авиационного института Анатолия Геращенко (7,6 млн).

При этом меньше всех за прошедший год смог заработать руководитель Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства Александр Митрофанов – 761 тысячу рублей.

Отметим, что в целом по стране один из самых высоких уровней дохода имеет глава Новомосковского института повышения квалификации из Тульской области Владимир Никулин. Ознакомиться с полным документом можно на сайте Министерства образования и науки.