Музей Анатолия Зверева запустит "Четверги в музее АЗ"

Фото предоставлено организаторами

22 октября Музей Анатолия Зверева запускает "Четверги в музее АЗ". Как сообщают организаторы, участники первой встречи "Дип-арт. Искусство и дипломатия ХХ века" затронут проблемы авангардного и нон-конформистского искусства, а также об особенностях стиля и творчества Анатолия Зверева. Мероприятия состоятся в рамках первой выставки "АЗ – это Я как раз!".

Вторая встреча – "Зверев и Костаки: история отношений художника и великого коллекционера в портретах и картинах" – пройдет 29 октября.

5 ноября все желающие смогут обсудить стиль и технику Зверева – на примере лучших портретов в экспозиции "Вокруг и около".

12 ноября состоится беседа на тему "Автопортреты Зверева: уникальное явление в искусстве ХХ века. Альбом "100 автопортретов Зверева" и инсталляция первого этажа Музея АЗ".

В Музее АЗ находится свыше полутора тысяч работ художника-авангардиста Анатолия Зверева. Первая выставка "АЗ – это Я как раз!" посвящена биографии художника – тем людям, которые окружали его в течение всей жизни – семья, друзья, коллекционеры и художники.