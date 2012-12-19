"Вечерняя Москва" встретилась с москвичами в "Сокольниках"

Фото: Москва 24

В минувшие выходные, 15 и 16 декабря, корреспонденты "Вечерней Москвы" встречали своих читателей в парке "Сокольники". Несмотря на мороз, для общения с журналистами пришло немало москвичей.

В ходе встречи раздавали горячий чай и угощения, а ребята из танцевальной школы Анастасии Чамкиной провели мастер-класс по зумбе.

Один раз в месяц корреспонденты газеты встречаются с жителями столицы на известных городских площадках. Это помогает не только идеально подобрать содержание газеты под запросы читателей, но и оперативно принять сообщения для горячей линии. "На языке бизнеса это называется "краудсорсингом", - уточнил генеральный директор "Вечерней Москвы" Александр Чекшин.

Москвичи привлекаются к созданию тем материалов и постановке текущих задач для того, чтобы "Вечерка" смогла быть полезной для читателей. Положительным результатом таких встреч стало то, что газета вышла на первое место в столице по охвату аудитории за один год после перезапуска.

Кроме того, организованная газетой школа юного репортера "Новый фейерверк" помогает привлечь молодежь и подростков.