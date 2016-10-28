Фестиваль детской книги пройдет в выходные в Москве

Фото: m24.ru

Всероссийский фестиваль детской книги снова пройдет в этом году в Российской государственной детской библиотеке. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В программу фестиваля, который пройдет с 28 по 30 октября, вошли различные мастер-классы и творческие мастерские. На них дети смогут обрести навыки литературного письма, а в ходе круглых столов юные литературоведы обсудят современные произведения. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут книжные и электронные презентации, откроется книжно-иллюстративная выставка, в которой участвуют более 50 издательств со всей страны.

В этом году планируется более 120 встреч с писателями и художниками и показов кино и мультфильмов. Актеры Et-Cetera и Детского музыкального театра "Отражение" будут читать рассказы и стихи.

Пройдет здесь и несколько профессиональных мероприятий – круглых столов по экранизациям, иллюстрациям и по современной сказке. В них примут участие руководители главных кино- и мультипликационным фестивалей, аниматоры, режиссеры и продюсеры. Специальный гость круглого стола – президент международного кинофорума "Золотой Витязь" актер Николай Бурляев.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте Российской детской библиотеки.